Тисяча Зеленського: хто отримає допомогу від держави і що не так з цією ідеєю

Фінансову допомогу українцям у розмірі 1000 гривень планують виплачувати вже з грудня. Чому виникла така ідея і як її буде реалізовано, - розбирався спецкор РБК-Україна Юрій Дощатов.

Ідею Володимира Зеленського щодо фінансової допомоги українцям у розмірі 1000 гривень в рамках нової програми “єПідтримка”, озвучену наприкінці минулого тижня, в експертній спільноті сприйняли неоднозначно. Її назвали потенційно малоефективною та виключно популістичною.

Але автори такої ініціативи, а, за інформацією РБК-Україна, ними було керівництво Міністерства економіки, вважають таку оцінку несправедливою.

Фінансову допомогу українцям було вирішено надати, щоб підтримати їх у період зими, яка, ймовірно, буде складною через ризик відключення електроенергії. Отримати 1000 грн можна буде до кінця лютого 2025 року.

До того ж, на тлі скандалів із прокурорами такий крок може збалансувати настрій людей. Ініціативу було оформлено у конкретну програму зовсім недавно. Джерела видання кажуть, що лише тиждень тому.

Сума підтримки є досить невеликою. 1000 грн навряд чи зможуть відчутно вплинути на фінансове становище більшості українців. Однак для частини людей вона буде досить значущою, вважають у Мінекономіки.

Кількість людей, які живуть за межею бідності в Україні, зараз сягає 30%. Рівень безробіття - близько 14%, внутрішніх переселенців майже 3,5 млн осіб, близько 6,4 млн з 10 млн пенсіонерів отримують пенсії до 5 тис. грн. Саме для цих людей фінансова допомога буде актуальною, вважають розробники програми. Якщо сім'я, наприклад, складається із трьох людей, то 3000 грн буде цілком достатньо, щоб сплатити за комунальні послуги за місяць.

Звідки гроші

Виплата 1000 грн не вимагатиме додаткових видатків держбюджету, запевняють у Мінекономіки. Їх зберуть за рахунок невикористаних у 2024 році коштів за бюджетними програмами та із залишків фінансування програми “Національний кешбек”, на яку було виділено 3 млрд грн. Поки що ця програма використовується не так активно, як очікувалося. У її рамках з вересня було відкрито лише 2 млн карток та витрачено лише 140 млн грн.

Програму фінансової допомоги планують запустити з 1 грудня та "прив'язати" її до "Національного кешбеку". Тобто для отримання грошей потрібно мати карту “Національного кешбеку”. Якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться.

У “Дія” з'явиться опція “Отримати 1000” на цю картку, після її застосування гроші надійдуть на рахунок. Оподатковувати їх не планують, оскільки це вважатиметься держдопомогою.

Витрачати кошти можна буде на ті самі цілі, що й кешбек: оплату комуналки, квитки на концерти та театральні спектаклі, ліки українського виробництва, книги. Можна також перераховувати 1000 грн на потреби армії. Безпосередньо на армію ці кошти уряд не може спрямувати, оскільки вони надходять до бюджету від донорів і не призначені на військові витрати. А через “єПідтримку” донатити на армію буде можна, оскільки гроші будуть уже не донорськими, а українських громадян.

Як вдалося уточнити РБК-Україна, за прогнозами уряду, враховуючи попередні програми з підтримки населення в період COVID, до нової програми "єПідтримка" приєднається не більше 15 млн осіб. Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їх перерахування буде проводитись після верифікації розташування претендента. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд гривень.

Чому виникла критика

Фінансова підтримка українців у складні періоди, особливо під час війни, безумовно необхідний крок. Він застосовувався під час пандемії COVID та на початку війни. Тоді виплачували по 1 тисячі як стимулювання вакцинації та по 6,5 тис. за втрату роботи. Тобто тоді філософія виплат була чітко визначена і виплати справді дали відчутний ефект.

Зараз, за задумом розробників програми, філософія полягає у допомозі на період холодної зими з можливими проблемами з енергопостачанням. Але досить складно уявити, як 1000 грн реально зможуть допомогти людям у разі відключення світла через обстріл, ймовірність чого залишається досить високою.

Крім того, негативне сприйняття рішення про виплату 1000 грн посилилося і через те, що воно було ухвалено на тлі збільшення податків. Тобто, з одного боку, держава забирає гроші, з іншого - роздає по 1000 грн кожному.

Але у програмі є і очевидні “плюси”. Насамперед, це активізація програми “Національний кешбек” та деяке збільшення донатів на армію. Співрозмовники видання, які представляють органи влади, кажуть, що це два очікувані ефекти.

Повністю юридично оформити програму виділення по 1000 грн допомоги українцям, тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну, планують до середини листопада для того, щоб люди мали час до 1 грудня оформити картки “Національного кешбеку”.

Якщо у когось із українців виникнуть технічні складнощі з оформленням карток, а це можуть бути пенсіонери, то, можливо, допомогу надасть "Укрпошта". Співрозмовники видання в уряді кажуть, що за потреби з “Укрпоштою” можна буде укласти договір про сприяння реалізації програми. Допомагати оформляти карти пенсіонерам можуть листоноші.