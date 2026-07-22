"Буде дуже важко, проте соромно не буде": Залужний про призначення Драпатого головкомом

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Залужного у Facebook.

За його словами, служба в армії ґрунтується на моральних принципах і цінностях, а честь є важливішою за будь-які посади та нагороди.

"Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу", - зазначив Залужний.

Він наголосив, що новому головнокомандувачу ЗСУ доведеться пройти через складні випробування.

"Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно", - написав ексголовком.

За словами Залужного, для людини честі головним залишається не посада, а виконання обов’язку.

"Людина честі не має ідолу, тому йому (Михайлу Драпатому - Ред.) немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок. Слава Україні! Слава ЗСУ!" - додав він.