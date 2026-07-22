"Буде дуже важко, проте соромно не буде": Залужний про призначення Драпатого головкомом
Посол України у Великій Британії та екс-оловнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував призначення генерала Михайла Драпатого новим головнокомандувачем української армії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Залужного у Facebook.
За його словами, служба в армії ґрунтується на моральних принципах і цінностях, а честь є важливішою за будь-які посади та нагороди.
"Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою пронесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримають ганьбу", - зазначив Залужний.
Він наголосив, що новому головнокомандувачу ЗСУ доведеться пройти через складні випробування.
"Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно", - написав ексголовком.
За словами Залужного, для людини честі головним залишається не посада, а виконання обов’язку.
"Людина честі не має ідолу, тому йому (Михайлу Драпатому - Ред.) немає що втрачати. Єдине, що він має, це лише обовʼязок. Слава Україні! Слава ЗСУ!" - додав він.
Нагадаємо, 21 липня Володимир Зеленський оголосив про відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього генерала Михайла Драпатого, який очолював угруповання військ "Хортиця" та був заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.
Ексголовком у першій заяві після звільнення зазначив, що залишає посаду в момент, коли Сили оборони перебувають у стані наступу та мають усі шанси на перемогу, а також подякував українським воїнам.
Драпатий у своєму зверненні на новій посаді подякував за довіру та підкреслив, що очолити військо під час війни за незалежність є для нього честю та абсолютною відповідальністю.