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Зеленський звільнив Сирського з посади головкома ЗСУ

22:39 21.07.2026 Вт
3 хв
Звільнення відбулося на тлі протестів через перестановки в Міноборони
aimg Дмитро Левицький
Зеленський звільнив Сирського з посади головкома ЗСУ Фото: Олександр Сирський, головком ЗСУ (t.me/ministry_of_defense_ua)
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнений з посади. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента в Telegram.

Замість Сирського головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий, командувач об'єднаних сил ЗСУ.

"Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", - зазначив глава держави.

Президент також розповів, що разом з Драпатим, Євгенієм Хмарою і Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генштабу ЗСУ.

"Факт - що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України", - йдеться у заяві Зеленського.

Протести з вимогою звільнити Сирського

Нагадаємо, минулого тижня в уряді відбулися кадрові перестановки, під час яких Михайло Федоров втратив посаду міністра оборони. Після звільнення він дав пресконференцію, на якій розповів про конфлікт з Сирським та Генштабом ЗСУ.

На цьому тлі у Києві та інших містах України почалися акції протесту з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони, а Сирського - звільнити з посади головкома ЗСУ.

Хто такий Олександр Сирський

Народився у 1965 році. Має звання Героя України та відзначений низкою державних і відомчих нагород.

Військова освіта

Генерал здобув три вищі військові освіти:

  • 1986 рік - московське вище загальновійськове командне училище;
  • 1998 рік - Академія Збройних сил України;
  • 2006 рік - Національна академія оборони України.

Професійний шлях

Сирський пройшов усі кар'єрні щаблі від командира мотострілецького взводу до командира окремої механізованої бригади. Під час подальшої служби він обіймав такі керівні посади:

  • заступник начальника штабу корпусу швидкого реагування;
  • начальник штабу - перший заступник командувача Обʼєднаного оперативного командування;
  • перший заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ;
  • перший заступник начальника Головного командного центру ЗСУ;
  • начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ;
  • командувач Об’єднаних сил ЗСУ;
  • командувач Сухопутних військ ЗСУ.

8 лютого 2024 року Сирський був призначений на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Участь у захисті України

Сирський командував операцією з оборони Києва на початку повномасштабного вторгення, а згодом під його командуванням відбулася операція зі звільнення Харківської області.

У лютому 2015 року під час АТО Сирський брав участь у боях за Дебальцеве, Вуглегірськ, Логвинове.

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Володимир Зеленський Генштаб ЗСУ Олександр Сирський
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