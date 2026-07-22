ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Будет очень тяжело, однако стыдно не будет": Залужный о назначении Драпатого главкомом

11:11 22.07.2026 Ср
2 мин
Бывший главнокомандующий подчеркнул особые моральные требования к военному руководству
aimg Александр Мороз
"Будет очень тяжело, однако стыдно не будет": Залужный о назначении Драпатого главкомом Залужный отреагировал на назначение Драпатого главкомом (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал назначение генерала Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Facebook.

По его словам, служба в армии основывается на моральных принципах и ценностях, а честь важна превыше любых должностей и наград.

"Именно она создает идеи и ищет пути для их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжелый крест. Те, кто думает и делает иначе, всегда рано или поздно получат позор", - отметил Залужный.

Он подчеркнул, что новому главнокомандующему ВСУ придется пройти через сложные испытания.

"Новому главнокомандующему Вооруженными Силами Украины будет очень тяжело. Значительно труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно", - написал экс-главком.

Читайте также: Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову

По словам Залужного, для человека чести главным остается не должность, а выполнение долга.

"У человека чести нет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, - это только долг. Слава Украине! Слава ВСУ!" - добавил он.

Напомним, 21 июля Владимир Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него генерала Михаила Драпатого, который возглавлял группировку войск "Хортица" и был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Экс-главком в первом заявлении после увольнения отметил, что покидает пост в момент, когда Силы обороны находятся в состоянии наступления и имеют все шансы на победу, а также поблагодарил украинских воинов.

Драпатый в своем обращении в новой должности поблагодарил за доверие и подчеркнул, что возглавить войско во время войны за независимость является для него честью и абсолютной ответственностью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Валерий Залужный Михаил Драпатый
Новости
Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая
Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову