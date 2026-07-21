ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Драпатий зробив першу заяву після призначення головнокомандувачем ЗСУ

23:20 21.07.2026 Вт
1 хв
Новий очільник військ окремо подякував своєму попереднику на посаді
aimg Катерина Коваль
Драпатий зробив першу заяву після призначення головнокомандувачем ЗСУ Фото: головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (facebook.com/zelensky.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Михайло Драпатий, якого президент Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ, зробив першу заяву після призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайла Драпатого.

Що заявив новий головнокомандувач

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби", - написав Драпатий.

Він наголосив, що служіння Україні завжди було для нього честю, а під час війни за незалежність означає абсолютну відповідальність.

Подяка попереднику на посаді

Окремо Драпатий подякував головнокомандувачу Олександру Сирському за "послідовну роботу зі зміцнення українського війська", зазначивши: "Я в ньому виріс".

"Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу", - додав новий очільник ЗСУ.

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, Зеленський обрав Драпатого новим головкомом ЗСУ, замінивши на цій посаді Олександра Сирського.

За інформацією джерел Bloomberg, на заміну Сирському розглядали одразу 11 кандидатів. Найімовірнішим вважався саме Драпатий, який раніше очолював Обʼєднані сили ЗСУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Михайло Драпатий Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Зеленський обрав Драпатого новим головкомом ЗСУ
Зеленський обрав Драпатого новим головкомом ЗСУ
Аналітика
Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"