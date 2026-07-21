Драпатий зробив першу заяву після призначення головнокомандувачем ЗСУ

Михайло Драпатий, якого президент Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ, зробив першу заяву після призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Михайла Драпатого .

Що заявив новий головнокомандувач

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби", - написав Драпатий.

Він наголосив, що служіння Україні завжди було для нього честю, а під час війни за незалежність означає абсолютну відповідальність.

Подяка попереднику на посаді

Окремо Драпатий подякував головнокомандувачу Олександру Сирському за "послідовну роботу зі зміцнення українського війська", зазначивши: "Я в ньому виріс".

"Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу", - додав новий очільник ЗСУ.