Буданов про вивіз українського зерна: ми будемо експортувати, подобається це Росії чи ні

Україна продовжить експорт зерна, подобається це Росії чи ні. Відповідні заходи вже вживаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю болгарському bTV.

"Атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України - це ще одне свідчення російського злочину проти людяності. Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України - в основному, це країни Азії та Африки", - зазначив він.

За словами розвідника, Україна вже вживає заходів, аби відновити обсяги експорту продукції. Зокрема, у районах, розташованих на узбережжі моря.

При цьому Буданов підкреслив, що Україна буде вивозити зерно та іншу продукцію, попри намагання РФ.

"Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні. Весь світ не повинен бути заручником дій однієї країни-терориста", - додав керівник ГУР.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу, атакуючи порт та портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Пізніше диктатора Путін спробував підкупити Африку та пообіцяв деяким країнам безкоштовне зерно. Країни Африки закликали диктатора відновити дію "зернового коридору".

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