ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов розповів, коли у Росії почнеться нова хвиля мобілізації

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 13:44
Буданов розповів, коли у Росії почнеться нова хвиля мобілізації Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія планує провести нову хвилю мобілізації в армію після новорічних свят - у січні 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ще з 1 грудня росіянам почали знову масово приходити повістки.

"З початком січня піде повноцінна наступна хвиля мобілізації", - сказав Буданов.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації, яка пройде на початку 2023 року.

Окрім того, з огляду на плани про вдосконалення системи обліку військовозобов’язаних в РФ, повідомлялось, що Кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому.

При цьому наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації", яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії КИрило Буданов Главное управление разведки
NEWS
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
"Ці ідіоти приведуть нас до перемоги": Резніков про ракетну тактику окупантів
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України