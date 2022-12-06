Буданов розповів, коли у Росії почнеться нова хвиля мобілізації

Росія планує провести нову хвилю мобілізації в армію після новорічних свят - у січні 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ще з 1 грудня росіянам почали знову масово приходити повістки.

"З початком січня піде повноцінна наступна хвиля мобілізації", - сказав Буданов.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації, яка пройде на початку 2023 року.

Окрім того, з огляду на плани про вдосконалення системи обліку військовозобов’язаних в РФ, повідомлялось, що Кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому.

При цьому наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації", яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.