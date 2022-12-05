Путін не планує завершувати війну. Коли оголосять нову хвилю мобілізації в РФ

Кремль планує провести нову хвилю мобілізації в січні-лютому. Про це свідчать плани про вдосконалення системи обліку військовозобов’язаних в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних заплановано на лютий 2023 року. Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації в РФ, яка має пройти під пропагандистським гаслом "війни проти колективного Заходу". Кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року", - йдеться в повідомленні.

В Центрі нагадують, що за даними Генштабу ЗСУ,Кремль вважає, що для перемоги над Україною необхідно задіяти 5 млн військовослужбовців, що й викликає необхідність запровадження більш жорсткої системи обліку військовозобов’язаних.

"Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Наразі Міноборони РФ не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому, маніпуляції цифрою в 5 млн є одним з елементів психологічного тиску на українців", - стверджують в Центрі.

Там наголошують, що ці плани РФ свідчать про те, що Путін не зацікавлений у завершенні війни.

"Натомість він лише потребує тимчасової паузи, яка буде використана для проведення нової хвилі мобілізації та подальшої агресії проти України", - додають автори.

Водночас у Telegram-каналі "Можем объяснить" стверджують, що нова хвиля мобілізації в Росії розпочнеться у січні. Офіційно її оголошувати не будуть.

"Військкомати в регіонах отримали від Міноборони РФ приписи розпочати посилену роботу з мобілізації чоловіків на війну в Україні. Їх пошук розпочнеться в січні-лютому, при цьому офіційно оголошувати мобілізацію влада не планує", - йдеться у повідомленні.

Відразу три не пов'язані між собою джерела у військкоматах різних регіонів стверджують, що одним із поставлених Міноборони РФ завдань є масове розсилання та вручення повісток - на підставі указу Володимира Путіна про "часткову мобілізацію", яку офіційно так і не було завершено. Також військкомати зобов'язали розпочати рейди на місця проживання військовозобов'язаних. Число майбутніх мобілізованих Міноборони РФ поки що не дає.

За словами співрозмовника Telegram-каналу в петербурзькому комісаріаті, військкомати попередили про те, що "буде багато роботи у січні, лютому". Джерело в московському комісаріаті додало, що співробітників зобов'язали "переглянути справи призовників та контрактників для надсилання їм повісток та залучення до мобілізації".