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У Росії припинили мобілізацію: що відомо

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Росія, Понеділок 31 жовтня 2022 17:17
У Росії припинили мобілізацію: що відомо Фото: Мобілізацію в Росії припинено 31 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони РФ оголосило про припинення видачі повісток щодо мобілізації. Але указу президента РФ Володимира Путіна про її завершення наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"За дорученням міністра оборони РФ Сергія Шойгу Генеральним штабом Збройних Сил РФ направлено вказівки командувачам військ військових округів і командувачу Північного флоту до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації", - йдеться в повідомленні.

У заяві стверджується, що "відповідно до цих вказівок, всі заходи, пов'язані із закликом на військову службу військовими комісаріатами спільно з органами виконавчої влади суб'єктів РФ громадян, які перебувають у запасі, припинені".

Як пише "Медуза", військкоматам наказано з 31 жовтня повернутися до роботи у штатному режимі.

"Надалі вони займатимуться лише прийомом добровольців та кандидатів для проходження військової служби за контрактом", - пише видання.

Як повідомлялося, Москва стала одним із перших російських регіонів, який вирішив зупинити мобілізацію до завершення її термінів. Причина – чіткий антипутінський тренд у настроях москвичів.

При цьому станом на середину жовтня у рамках мобілізації в Росії закликали близько 200 тисяч осіб.

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Мобілізація в Росії
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