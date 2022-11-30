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Росія готується до нової хвилі мобілізації: у Генштабі назвали терміни

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Середа 30 листопада 2022 18:24
Росія готується до нової хвилі мобілізації: у Генштабі назвали терміни Ілюстративне фото: Росія готується до нової хвилі мобілізації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія вже почала підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"На території Росії тривають підготовчі заходи щодо проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року", - зазначає українське військове командування.

Також у Генштабі додають, що для поповнення втрат у підрозділах російських військ у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вишів РФ.

Нагадаємо, ще наприкінці жовтня Міноборони Росії заявляло про припинення так званої "часткової мобілізації", яку диктатор Володимир Путін оголосив у вересні.

Пізніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що під час мобілізації до лав окупаційних військ закликали понад 270 тисяч громадян РФ.

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