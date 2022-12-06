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Буданов рассказал, когда в России начнется новая волна мобилизации

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 13:44
Буданов рассказал, когда в России начнется новая волна мобилизации Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия планирует провести новую волну мобилизации в армию после новогодних праздников - в январе 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Он отметил, что еще с 1 декабря россиянам начали снова массово приходить повестки.

"С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации", - сказал Буданов.

Напомним, Генштаб сообщал, что Россия уже начала проводить подготовку к очередной волне мобилизации, которая пройдет в начале 2023 года.

Кроме того, учитывая планы по совершенствованию системы учета военнообязанных в РФ, сообщалось, что Кремль планирует провести новую волну мобилизации в январе-феврале.

При этом в конце октября Минобороны России заявляло о прекращении так называемой "частичной мобилизации", которую диктатор Владимир Путин объявил в сентябре.

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Мобилизация в России Кирилл Буданов Главное управление разведки
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