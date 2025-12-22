Буданов оцінив перспективи співпраці України зі США в епоху Трампа
Керівник ГУР Кирило Буданов оптимістично оцінює відносини України та США, попри занепокоєння щодо можливого охолодження зв’язків під час президентства Дональда Трампа.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в інтерв'ю Forbes.
За його словами, співпраця зі США є надзвичайно важливою для України як зараз, так і в довгостроковій перспективі, а сам процес побудови відносин має стратегічний і багатоетапний характер.
Буданов вважає, що Україна зробила цивілізаційний вибір на користь партнерства зі США.
"Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого", - каже керівник ГУР.
Йдеться не лише про безпековий вимір, а й про торгівлю, спільні проєкти, розвиток промисловості та комунікацію.
Буданов також згадав, що Україна свого часу була однією з найбільш промислово розвинених країн світу та, на його переконання, може повернути цей статус.
"Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо", - заявив він.
Відносини Україна та США
Нагадаємо, 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла публічна суперечка під час спілкування з журналістами. Різку реакцію Трампа викликала заява Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України з часом відчують і Сполучені Штати.
Цей конфлікт спричинив низку подальших рішень, зокрема Вашингтон тимчасово призупинив надання військової допомоги Україні. Також було зупинено обмін розвідувальною інформацією між двома країнами.
Як повідомляли західні медіа, пауза в обміні розвідданими найбільш болісно позначилася на операції ЗСУ в Курській області.
Згодом спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що Володимир Зеленський нібито перепросив Дональда Трампа за конфлікт у Білому домі.
Водночас уже влітку прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт не відкинула можливості надання Україні повітряної підтримки в межах безпекових гарантій. Вона уточнила, що Трамп категорично виключає лише розміщення американських військових на території України.
Минулого місяця адміністрація Трампа представила мирну ініціативу щодо припинення війни в Україні. Спершу документ складався з 28 пунктів, більшість з яких не відповідали інтересам Києва та значною мірою враховували позицію Росії. Втім, згодом план зазнав суттєвих змін.
Наразі американська ініціатива передбачає рамкову угоду, пакет гарантій безпеки та окремий документ щодо післявоєнного відновлення України.
Днями Зеленський повідомив, що план планують оформити у вигляді п’яти окремих документів.