Припинення обміну розвідданими з Україною вже впливає на ситуацію на фронті, - ЗМІ

Призупинення обміну розвідувальними даними між США та Україною вже впливає на ситуацію на полі бою. За даними західних ЗМІ, найбільше постраждали українські операції в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews і Time .

Високопосадовці із західних країн та України заявили, що припинення надання розвідданих з боку США вже сприяло просуванню російських сил на полі бою, повідомляє видання.

Водночас Time пише, що українські війська не можуть використовувати "деякі з найкращих систем озброєння" через припинення військової допомоги від Сполучених Штатів.

Джерело в українському уряді заявило виданню, що найбільше постраждали українські операції в Курській області. Окрім того, українські сили втратили можливість виявляти російські літаки, які наближаються до кордонів України.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що не може незалежно підтвердити ці дані. Однак він оцінює, що повне припинення обміну розвідданими з боку США "серйозно підірве" здатність України захищатися від наступальних операцій Росії.

Призупинення обміну розвідданими між США та Україною

Нагадаємо, днями стало відомо, що США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, що підтвердив директор ЦРУ. Раніше повідомлялося, що Вашингтон лише обмежив передачу даних для ударів по території Росії, але продовжував ділитися інформацією про позиції окупантів.

Водночас голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова замінити США в питанні надання розвідувальної інформації Україні.

Також, за даними ЗМІ, Британія продовжить постачати Україні розвіддані навіть після припинення обміну між Києвом і Вашингтоном. Проте їхні можливості менші за американські.