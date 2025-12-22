ua en ru
Буданов оценил перспективы сотрудничества Украины с США в эпоху Трампа

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 16:18

Буданов оценил перспективы сотрудничества Украины с США в эпоху Трампа Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Руководитель ГУР Кирилл Буданов оптимистично оценивает отношения Украины и США, несмотря на беспокойство относительно возможного охлаждения связей во время президентства Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью Forbes.

По его словам, сотрудничество с США является чрезвычайно важным для Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе, а сам процесс построения отношений имеет стратегический и многоэтапный характер.

Буданов считает, что Украина сделала цивилизационный выбор в пользу партнерства с США.

"Мы понимаем, что обе стороны должны получать выгоду от этих отношений в краткосрочной и долгосрочной перспективе на многих уровнях, включая торговлю, совместное развитие, коммуникации и многое другое", - говорит руководитель ГУР.

Речь идет не только о измерении безопасности, но и о торговле, совместных проектах, развитии промышленности и коммуникации.

Буданов также вспомнил, что Украина в свое время была одной из самых промышленно развитых стран мира и, по его убеждению, может вернуть этот статус.

"Пришло время вернуть то, что мы потеряли. Это наше видение и наша решимость. Я оптимистично настроен, что мы это сделаем", - заявил он.

Отношения Украины и США

Напомним, 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возникла публичная перепалка во время общения с журналистами. Резкую реакцию Трампа вызвало заявление Зеленского о том, что последствия войны России против Украины со временем почувствуют и Соединенные Штаты.

Этот конфликт вызвал ряд дальнейших решений, в частности Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине. Также был остановлен обмен разведывательной информацией между двумя странами.

Как сообщали западные медиа, пауза в обмене разведданными наиболее болезненно сказалась на операции ВСУ в Курской области.

Впоследствии спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Владимир Зеленский якобы извинился перед Дональдом Трампом за конфликт в Белом доме.

В то же время уже летом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила возможности предоставления Украине воздушной поддержки в рамках гарантий безопасности. Она уточнила, что Трамп категорически исключает только размещение американских военных на территории Украины.

В прошлом месяце администрация Трампа представила мирную инициативу по прекращению войны в Украине. Сначала документ состоял из 28 пунктов, большинство из которых не отвечали интересам Киева и в значительной степени учитывали позицию России. Впрочем, впоследствии план претерпел существенные изменения.

Сейчас американская инициатива предусматривает рамочное соглашение, пакет гарантий безопасности и отдельный документ по послевоенному восстановлению Украины.

На днях Зеленский сообщил, что план планируют оформить в виде пяти отдельных документов.

