Буданов оценил перспективы сотрудничества Украины с США в эпоху Трампа

Руководитель ГУР Кирилл Буданов оптимистично оценивает отношения Украины и США, несмотря на беспокойство относительно возможного охлаждения связей во время президентства Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он рассказал в интервью Forbes.

По его словам, сотрудничество с США является чрезвычайно важным для Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе, а сам процесс построения отношений имеет стратегический и многоэтапный характер.

Буданов считает, что Украина сделала цивилизационный выбор в пользу партнерства с США.

"Мы понимаем, что обе стороны должны получать выгоду от этих отношений в краткосрочной и долгосрочной перспективе на многих уровнях, включая торговлю, совместное развитие, коммуникации и многое другое", - говорит руководитель ГУР.

Речь идет не только о измерении безопасности, но и о торговле, совместных проектах, развитии промышленности и коммуникации.

Буданов также вспомнил, что Украина в свое время была одной из самых промышленно развитых стран мира и, по его убеждению, может вернуть этот статус.

"Пришло время вернуть то, что мы потеряли. Это наше видение и наша решимость. Я оптимистично настроен, что мы это сделаем", - заявил он.