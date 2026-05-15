Буданов назвав процес, який може завершити війну

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов переконаний, що мирний процес між Україною та Росією зрештою приведе до завершення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Буданов заявив газеті The Times.
"Я не зобов’язаний нікому довіряти - я маю досягти результату. Будь-які способи, форми та методи роботи є хорошими, якщо вони дають цей результат. Я не займаюся тим, у що не вірю. Я вірю в переговорний процес. у його завершення та результат", - сказавБуданов.
Він зазначив, що досвід роботи на посаді глави ГУР допомагає йому у переговорах щодо мирної угоди, адже він досі має доступ до інформаторів та впливових людей у Росії.
Це дає йому фонову інформацію про сильні й слабкі сторони, а також "червоні лінії" тих, хто сидить по інший бік столу переговорів.
"Ми працювали з ними багато років, тому повірте, я знаю, як із ними говорити", - додав глава ОП.
Буданов створив систему для переговорів щодо звільнення з полону, часто спираючись на непрямі канали всередині Росії для повернення полонених українських солдатів та цивільних додому. Ці канали тепер виявилися корисними для мирних переговорів.
Нагадаємо, з початку 2026 року відбулось кілька раундів тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США. Зараз переговори на паузі.
Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над Донбасом.
Росія наполягає на виведенні українських військ, Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.
Базовою умовою України для укладення мирної угоди з Росією є те, що Київ не робитиме жодних територіальних поступок відносно поточної лінії фронту.
Водночас The New York Times писало, що ні Україна, ні Росія не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. Видання зазначило, що без активної ролі Вашингтона та значного впливу на РФ перспектива досягнення угоди є примарною.
Тим часом керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявляв, що мирні переговори між Україною та РФ рухаються до укладення угоди. За його словами, процес завершення війни може не зайняти багато часу.
Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на параді в Москві 9 травня зробив низку заяв щодо війни проти України. За його словами, російсько-українська війна нібито наближається до завершення.
Також Путін заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві, а й на території третьої держави. Він назвав головною умовою підписання фінального договору.
Однак Інститут вивчення війни у відповідь на слова глави Кремля про швидке закінчення війни Україні зазначив, що наразі немає жодних ознак того, що РФ має намір завершити агресію.
Днями секретар ради безпеки Росії Сергій Шойгу висунув умови для завершення війни в Україні. За його словами, для цього мають бути "усунені першопричини" конфлікту.