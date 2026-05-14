Шойгу висунув умови для настання миру в Україні

Секретар ради безпеки Росії Сергій Шойгу висунув умови для завершення війни в Україні. За його словами, для цього мають бути "усунені першопричини" конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами Шойгу, країна-агресорка нібито "ніколи не відмовлялася" від дипломатичного врегулювання. Водночас він сказав, що війна не може бути завершена, доки не будуть усунені її "першопричини".

Зокрема, секретар радбезу РФ наголосив, що Україні необхідно повернутися до "позаблокових, нейтральних і без'ядерних засад".

"Нас цікавить остаточне і повне повернення України як без'ядерної та позаблокової країни. Найголовніше - це має бути країна, яка поважає права громадян, що проживають на її території. У цьому випадку нас, звісно, цікавлять люди, які розмовляють російською, люди, позбавлені права розмовляти своєю мовою", - заявив він.

Крім того, Шойгу згадав і Захід, який, за його словами, "навмисно затягує" конфлікт.

Переговори між Україною, РФ та США

Нагадаємо, з початку 2026 року відбулось кілька раундів тристоронніх переговорів. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Зокрема, країна-агресорка наполягає на виведенні українських військ, Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.