ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни продовжуть готувати "Захід-2025": в ДПСУ сказали, чи є загроза

Україна, Субота 16 серпня 2025 21:33
UA EN RU
Росіяни продовжуть готувати "Захід-2025": в ДПСУ сказали, чи є загроза Фото: російсько-білоруські навчання пройдуть у вересні (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росія та Білорусь продовжують готувати проведення так званих військових навчань "Захід-2025" на території російського сателіта. Проте станом на сьогодні немає ознак небезпеки нового російського вторгнення з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, ситуація на кордоні поки що спокійна. Станом на сьогодні немає ознак формування угруповань біля українського кордону, які можна було б вважати наступальними.

Водночас речник ДПСУ додав, що під час навчань "Захід-2025" не тільки російські війська будуть перекидатися до Білорусі. Цікаво, що білоруські війська будуть перекидатися на територію Росії.

Зазначимо, за офіційними даними, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня 2025 року. Очікується, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Кремль та Мінськ стверджують, що навчання мають виключно оборонний характер та не несуть загрози. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Детальніше про те, чи є загроза для України від навчань РФ і Білорусі "Захід-2025" та що кажуть у РНБО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь ДПСУ
Новини
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія