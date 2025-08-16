Росіяни продовжуть готувати "Захід-2025": в ДПСУ сказали, чи є загроза

Росія та Білорусь продовжують готувати проведення так званих військових навчань "Захід-2025" на території російського сателіта. Проте станом на сьогодні немає ознак небезпеки нового російського вторгнення з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, ситуація на кордоні поки що спокійна. Станом на сьогодні немає ознак формування угруповань біля українського кордону, які можна було б вважати наступальними. Водночас речник ДПСУ додав, що під час навчань "Захід-2025" не тільки російські війська будуть перекидатися до Білорусі. Цікаво, що білоруські війська будуть перекидатися на територію Росії.