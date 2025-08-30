ua en ru
Буданов об учениях "Запад-2025": будет волна вбросов и нагнетание истерии

Суббота 30 августа 2025 07:15
Буданов об учениях "Запад-2025": будет волна вбросов и нагнетание истерии Фото: руководитель ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Милан Лелич, Мария Кучерявец

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупредил, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание. Большинство вбросов будут со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова на форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

"Эти учения, после того как произошли события 2022 года в Украине, получили четко очерченные границы восприятия. Их начинают воспринимать уже не как учения, а как нечто, возможно большее, чем просто военные маневры. И в этом есть проблема", - сказал он.

По словам руководителя ГУР, хоть сейчас есть волна нагнетания ситуации, а с первых дней начала активной фазы, будет бешеная волна информационного обострения.

"Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон, 90% будут российские, 10% - к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия", - заявил Буданов.

Также он пояснил, если брать именно военную и военно-политическую составляющую этих учений, то имеют следующую цель - отработка отдельно взятых маневров по действиям, как у них это написано "на западном направлении театра военных действий".

"То есть они будут разыгрывать определенные элементы войны будущей, это не об Украине. Здесь речь как раз идет о символе и знаках прежде всего для европейских стран, прежде всего, для стран Балтии", - резюмировал руководитель ГУР.

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Напомним, 12 августа Минобороны Беларуси сообщило, что проведет совместные военные учения с Россией под названием "Запад-2025". Их активная фаза продлится с 12 по 16 сентября. Маневры запланированы на белорусской территории и частично в России.

По официальной версии, целью учений является проверка возможностей обеих стран по "обеспечению безопасности" и "отражению возможной агрессии".

Сначала белорусский режим подчеркнул их плановый и регулярный характер, впрочем, в последнее время все чаще объясняет проведение учений реакцией на так называемую "милитаризацию" Польши и стран Балтии.

Литовская разведка оценивает численность участников этих учений в около 30 тысяч военнослужащих. При этом на территории Беларуси, по прогнозам, будет находиться примерно 8 тысяч, среди которых только 2 тысячи - российские военные.

На время учений Литва закрыла воздушное пространство вдоль границы с Беларусью.

В Украине же ситуацию рассматривают прежде всего как элемент информационной кампании, а не как непосредственную военную угрозу, однако в Госпогранслужбе отмечают, что подразделения остаются в повышенной готовности.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих учений может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.

МИД Украины уже призвал Минск избегать провокаций и не приближать войска к украинским границам во время проведения маневров "Запад-2025".

