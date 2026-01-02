Буданов більше не в ГУР. Зеленський зробив низку гучних призначень

Офіс президента

Ще вчора у вечірньому звернення Зеленський заінтригував важливими рішеннями, які мали бути озвучені сьогодні. І пообіді дійсно такі рішення з'явилися.

Як відомо, після звільнення Андрія Єрмака з Офісу президента на його місце розглядалось кілька кандидатур. Зокрема, очільник ГУР Кирило Буданов, віце-прем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник голови ОП Павло Паліса та заступник керівника МЗС Сергій Кислиця. Ці кандидатури у грудні називав сам Зеленський.

Вже наприкінці 2025 року президент оголосив, що визначився з кандидатом. Сьогодні ж, 2 січня, ім'я було названо офіційно.

Тож, главою ОП стане Кирило Буданов. Хоча наказу про призначення ще офіційно не оприлюднено, втім і сам Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента.

Фото: Володимир Зеленський та Кирило Буданов (Telegram президента)

ГУР

Після того, як Зеленський оголосив про призначення Буданова в ОП в ЗМІ зявилася інформація, що ГУР очолить розвідник Олег Іващенко (керівник Служби зовнішньої розвідки). Через кілька годин і сам президент це підтвердив.

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - повідомив Зеленський, хоча і цього наказу офіційно ще не оприлюднено.

Фото: Володимир Зеленський та Олег Іващенко (Telegram президента)

ДПСУ

Ще одним кадровим рішенням є зміна підходу до роботи Держприкордонслужби і відповідно зміна керівника.

Зеленський повідомив, що найближчим часом глава МВС представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, тоді як наразі чинний її керівник Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

ДБР

Сьогодні Зеленський також повідомив про рішення оновити Державне бюро розслідувань. Президентський законопроект має бути напрацьований в січні та внесений до Верховної Ради як невідкладний. Інших подробиць він не повідомив.

Сили оборони

Президент повідомив, що Паліса працює над змінами у Силах оборони України.

"Найближчими тижнями (Павло Паліса, - ред.) займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", - написав він у соцмережах.

Глава держави зазначив, що готується також модернізацію військової освіти, яка, на його думку, має бути засновані на реальному досвіді оборони України.