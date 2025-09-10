"Будь ласка, підіть у відставку": фанати атакували Реброва після нічиєї з Азербайджаном

Головний тренер збірної України Сергій Ребров обмежив можливість залишати коментарі на своїй сторінці в Instagram після хвилі критики та закликів піти у відставку. Причиною стали результати на старті відбору до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий акаунт тренера в Instagram .

Нічия з Азербайджаном і реакція фанів

У другому турі кваліфікації Україна несподівано втратила очки в матчі з Азербайджаном – 1:1. Команда Реброва зуміла вийти вперед на початку другого тайму, проте втримати перевагу не вдалося.

Наприкінці зустрічі суперники зрівняли рахунок із пенальті, чим позбавили українців важливої перемоги.

Результат серйозно погіршив турнірні позиції України у боротьбі за вихід на мундіаль. Втрата очок проти суперника, якого вважали явним аутсайдером, викликала хвилю критики серед уболівальників.

Багато фанів висловили розчарування у соцмережах, вважаючи, що команда мала брати максимум у цьому матчі.

"Підіть у відставку" - реакція вболівальників

Попри те, що Сергій Ребров просив вибачення перед уболівальниками на післяматчевій пресконференції, значна частина фанів вирішила висловити своє невдоволення безпосередньо на його сторінці в Instagram.

Під останнім фото у профілі головного тренера збірної України з’явилися десятки коментарів із закликами залишити посаду. Серед найпоширеніших повідомлень були слова - "Будь ласка, підіть у відставку".

Коментарі вболівальників (скриншот: instagram.com/rebrov_serhiy)

Щоб зупинити хвилю критики, Ребров обмежив можливість залишати коментарі під своїми публікаціями. На скриншотах із його сторінки видно, що під постами з’явилося повідомлення про закриті коментарі.

Подальші перспективи збірної України

Нічия з Азербайджаном стала серйозним ударом для збірної України на старті відбору до чемпіонату світу-2026.

У боротьбі за вихід на головний футбольний турнір світу кожне очко має велике значення, а втрата балів у матчах проти теоретично слабших суперників може мати вирішальний вплив у майбутньому.

Попереду на команду Реброва чекає важливий поєдинок проти Ісландії, який відбудеться у жовтневому міжнародному вікні.

Саме цей матч може стати визначальним у питанні довіри до наставника та шансів збірної України на продовження боротьби у відборі.