ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Пожалуйста, уйдите в отставку": фанаты атаковали Реброва после ничьей с Азербайджаном

Среда 10 сентября 2025 09:55
UA EN RU
"Пожалуйста, уйдите в отставку": фанаты атаковали Реброва после ничьей с Азербайджаном Сергей Ребров (фото: instagram.com/rebrov_serhiy)
Автор: Екатерина Урсатий

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ограничил возможность оставлять комментарии на своей странице в Instagram после волны критики и призывов уйти в отставку. Причиной стали результаты на старте отбора к чемпионату мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт тренера в Instagram.

Ничья с Азербайджаном и реакция фанов

Во втором туре квалификации Украина неожиданно потеряла очки в матче с Азербайджаном - 1:1. Команда Реброва сумела выйти вперед в начале второго тайма, однако удержать преимущество не удалось.

В конце встречи соперники сравняли счет с пенальти, чем лишили украинцев важной победы.

Результат серьезно ухудшил турнирные позиции Украины в борьбе за выход на мундиаль. Потеря очков против соперника, которого считали явным аутсайдером, вызвала волну критики среди болельщиков.

Многие фаны выразили разочарование в соцсетях, считая, что команда должна была брать максимум в этом матче.

"Уйдите в отставку" - реакция болельщиков

Несмотря на то, что Сергей Ребров просил прощения перед болельщиками на послематчевой пресс-конференции, значительная часть фанов решила выразить свое недовольство непосредственно на его странице в Instagram.

Под последним фото в профиле главного тренера сборной Украины появились десятки комментариев с призывами покинуть пост. Среди самых распространенных сообщений были слова - "Пожалуйста, уйдите в отставку".

Комментарии болельщиков (скриншот: instagram.com/rebrov_serhiy)

Чтобы остановить волну критики, Ребров ограничил возможность оставлять комментарии под своими публикациями. На скриншотах с его страницы видно, что под постами появилось сообщение о закрытых комментариях.

Дальнейшие перспективы сборной Украины

Ничья с Азербайджаном стала серьезным ударом для сборной Украины на старте отбора к чемпионату мира-2026.

В борьбе за выход на главный футбольный турнир мира каждое очко имеет большое значение, а потеря баллов в матчах против теоретически более слабых соперников может иметь решающее влияние в будущем.

Впереди команду Реброва ждет важный поединок против Исландии, который состоится в октябрьском международном окне.

Именно этот матч может стать определяющим в вопросе доверия к наставнику и шансов сборной Украины на продолжение борьбы в отборе.

Ранее мы сравнили стоимость футболистов сборных Азербайджана и Украины.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Ребров Сборная Украины Футбол
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России