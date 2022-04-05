В Буче тела на улицах лежали неделями. Спутниковые снимки опровергают заявления РФ

Так, обзор видео и спутниковых снимков показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

На одном видео, снятом членом горсовета 2 апреля в Буче, видно множество тел, лежащих на улице Яблонской. Спутниковые снимки, предоставленные иностранным журналистам компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия, по ее собственным словам, захватила город.

Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда, вероятно, были убиты мирные жители, группа визуальных расследований в The Times провела анализ спутниковых снимков до и после. На снимках видны темные объекты размером с человеческое тело, появлявшиеся на улице Яблонской в ​​период с 9 по 11 марта.

Тела убитых оккупантами мирных граждан в Буче (фото: nytimes.com)

"Объекты появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские силы вернули Бучу, как видно из кадра от 2 апреля. Дальнейший анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель", - говорится в публикации.

Некоторые из тел лежали возле воронки, другие находились возле брошенных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых - руки связаны за спиной белой тканью.

На втором видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Один лежит рядом с велосипедом, другой возле брошенной машины. На спутниковых снимках видно, что брошенные машины и лежащий рядом труп появляются между 20 и 21 марта.