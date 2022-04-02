Братская могила и убитые горожане на улицах. Мэр Бучи рассказал о зверствах оккупантов
Из занятых украинскими войсками городов Киевской области поступают сообщения об использовании российскими войсками детей в качестве живых щитов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian.
Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что город уже похоронили в братской могиле 280 человек. По его словам, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
"Всех этих людей расстреливали, убивали в затылок", - сказал Федорук.
Также отмечается, что на многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.
Кроме того, в селе Новый Быков перед танками поставили детские кареты.
"Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях", - рассказала уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты используют украинских детей для прикрытия.
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