Спутниковые снимки показали появление братской могилы в Буче 10 марта

Российские оккупанты начали копать в Буче возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых траншею, в которой позже обнаружили массовое захоронение мирных жителей города, еще 10 марта. Это подтверждают спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На предоставленных фото видна траншея длиной около 13,5 метра на территории храма.

В частной компании Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков Украины, заявили, что первые признаки раскопок братской могилы около церкви были замечены 10 марта.

"Более свежие репортажи от 31 марта показывают место захоронения с траншеей длиной примерно 45 футов (13,7 метра) в юго-западной части района возле церкви", - говорят в Maxar.

Спутниковые снимки братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче (фото: Maxar / reuters.com)