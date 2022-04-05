У Бучі тіла на вулицях лежали тижнями. Супутникові знімки спростовують заяви РФ

Так, огляд відео і супутникових знімків показує, що багато мирних жителів були вбиті понад три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом міськради 2 квітня в Бучі, видно чимало тіл, що лежать на вулиці Яблонській. Супутникові знімки, надані іноземним журналістам компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 з них знаходилися на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її власними словами, захопила місто.

Щоб підтвердити, коли з'явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, група візуальних розслідувань в The Times провела аналіз супутникових знімків до і після. На знімках видно темні об'єкти розміром з людське тіло, що з'являлися на вулиці Яблонській в період з 9 по 11 березня.

Тіла вбитих окупантами мирних громадян у Бучі (фото: nytimes.com)

"Об'єкти з'являються точно в тому ж положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські сили повернули Бучу, як видно з кадру від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об'єкти залишалися в такому положенні більше ніж три тижні", - йдеться в публікації.

Деякі з тіл лежали біля воронки, інші перебували біля кинутих машин. Три тіла лежали поруч з велосипедами. У деяких - руки зв'язані за спиною білою тканиною.

На другому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить поруч з велосипедом, інше біля кинутої машини. На супутникових знімках видно, що кинуті машини та труп, що лежить поруч, з'являються між 20 і 21 березня.