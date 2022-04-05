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У Бучі тіла на вулицях лежали тижнями. Супутникові знімки спростовують заяви РФ

Фото: наслідки військових злочинів у Бучі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Аналіз супутникових знімків Бучі показує, що тіла місцевих жителів пролежали кілька тижнів, що є спростуванням заяв Міноборони РФ про те, що вбивство цивільних у передмісті Києва нібито сталося після виходу їх солдатів з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, огляд відео і супутникових знімків показує, що багато мирних жителів були вбиті понад три тижні тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом міськради 2 квітня в Бучі, видно чимало тіл, що лежать на вулиці Яблонській. Супутникові знімки, надані іноземним журналістам компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 з них знаходилися на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її власними словами, захопила місто.

Щоб підтвердити, коли з'явилися тіла і коли, ймовірно, були вбиті мирні жителі, група візуальних розслідувань в The Times провела аналіз супутникових знімків до і після. На знімках видно темні об'єкти розміром з людське тіло, що з'являлися на вулиці Яблонській в період з 9 по 11 березня.

Тіла вбитих окупантами мирних громадян у Бучі (фото: nytimes.com)

"Об'єкти з'являються точно в тому ж положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські сили повернули Бучу, як видно з кадру від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об'єкти залишалися в такому положенні більше ніж три тижні", - йдеться в публікації.

Деякі з тіл лежали біля воронки, інші перебували біля кинутих машин. Три тіла лежали поруч з велосипедами. У деяких - руки зв'язані за спиною білою тканиною.

На другому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить поруч з велосипедом, інше біля кинутої машини. На супутникових знімках видно, що кинуті машини та труп, що лежить поруч, з'являються між 20 і 21 березня.

Нагадаємо, що супутникові знімки показують, що російські окупанти ще 10 березня почали копати в Бучі біля церкви братську могилу, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що спецназ Нацполіції 2 квітня розпочали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Водночас міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема підлітків.

Додамо, 3 квітня генпрокурор Ірина Венедиктова, з районів звільненої від російських окупантів Київської області вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів.

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БучаВійна Росії проти України