ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Брюссель шукає "нову модель" розширення ЄС на тлі заявки України

19:40 28.05.2026 Чт
2 хв
У країнах ЄС посилюється підтримка комбінованої моделі підходу
aimg Анастасія Никончук
Брюссель шукає "нову модель" розширення ЄС на тлі заявки України Фото: комісар ЄС з питань розширення Марта Кос (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Комісар Європейського союзу з питань розширення Марта Кос заявила, що чинний механізм розширення ЄС потребує оновлення для ефективної інтеграції України, наголосивши на необхідності швидких рішень з боку країн-членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.

Читайте також: Україна отримає ще майже 3 млрд євро від ЄС

Необхідність зміни системи розширення ЄС

За словами Марти Кос, нинішня модель вступу до Європейського союзу застаріла і може не витримати навантаження, пов'язаного з потенційним приєднанням нових держав, зокрема України.

Вона зазначила, що столиці країн ЄС мають оперативно узгодити оновлений підхід до розширення, інакше процес інтеграції може сповільнитися.

Дискусія про новий формат для України

Окремо Кос прокоментувала ініціативу про можливе надання Україні статусу асоційованого члена з розширеними правами та глибшою інтеграцією.

Ця ідея, запропонована канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, викликала неоднозначну реакцію серед держав ЄС і залишається предметом обговорення.

Принцип заслуг і поступова інтеграція

Єврокомісар наголосила, що всередині ЄС зростає підтримка комбінованого підходу, який об'єднує принцип оцінки за заслугами та поетапне включення країн до європейських структур.

За її словами, союз повинен шукати нові інструменти, що відрізняються від поточних процедур, щоб зробити процес більш гнучким.

Україна і Молдова: можливі терміни

Кос також припустила, що формальний поділ процесів вступу України та Молдови може відбутися вже влітку, коли можуть бути запущені офіційні переговори з кожною країною окремо.

Водночас вона зазначила, що Україна залишається пріоритетним напрямком через свої масштаби і значущість.

Принципи ЄС залишаються незмінними

Незважаючи на обговорення реформ, Кос наголосила, що базові стандарти Євросоюзу - верховенство права, незалежна судова система і боротьба з корупцією - не підлягають перегляду.

Водночас вона закликала до більш інноваційного підходу в процесі розширення, щоб зміцнити стійкість ЄС у довгостроковій перспективі.

Нагадуємо, що за оцінками європейських урядовців, Україна протягом 12-18 місяців здатна закрити більшу частину переговорних напрямків щодо вступу до ЄС, а вже у 2027 році перейти до підписання угоди про членство в союзі.

Зазначимо, що Європейська комісія затвердила орієнтовний графік переговорного процесу щодо вступу України до ЄС і має намір уже в середині червня запропонувати відкрити перший переговорний кластер.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Вступ в ЄС Україна
Новини
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни