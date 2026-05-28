ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Брюссель ищет "новую модель" расширения ЕС на фоне заявки Украины

19:40 28.05.2026 Чт
2 мин
В странах ЕС усиливается поддержка комбинированной модели подхода
aimg Анастасия Никончук
Брюссель ищет "новую модель" расширения ЕС на фоне заявки Украины Фото: комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения Марта Кос заявила, что действующий механизм расширения ЕС нуждается в обновлении для эффективной интеграции Украины, подчеркнув необходимость быстрых решений со стороны стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Читайте также: Украина получит еще почти 3 млрд евро от ЕС

Необходимость изменения системы расширения ЕС

По словам Марты Кос, нынешняя модель вступления в Европейский союз устарела и может не выдержать нагрузки, связанной с потенциальным присоединением новых государств, включая Украину.

Она отметила, что столицы стран ЕС должны оперативно согласовать обновленный подход к расширению, иначе процесс интеграции может замедлиться.

Дискуссия о новом формате для Украины

Отдельно Кос прокомментировала инициативу о возможном предоставлении Украине статуса ассоциированного члена с расширенными правами и более глубокой интеграцией.

Эта идея, предложенная канцлером Германии Фридрихом Мерцем, вызвала неоднозначную реакцию среди государств ЕС и остается предметом обсуждения.

Принцип заслуг и постепенная интеграция

Еврокомиссар подчеркнула, что внутри ЕС растет поддержка комбинированного подхода, который объединяет принцип оценки по заслугам и поэтапное включение стран в европейские структуры.

По ее словам, союз должен искать новые инструменты, отличающиеся от текущих процедур, чтобы сделать процесс более гибким.

Украина и Молдова: возможные сроки

Кос также допустила, что формальное разделение процессов вступления Украины и Молдовы может произойти уже летом, когда могут быть запущены официальные переговоры с каждой страной отдельно.

При этом она отметила, что Украина остается приоритетным направлением из-за своих масштабов и значимости.

Принципы ЕС остаются неизменными

Несмотря на обсуждение реформ, Кос подчеркнула, что базовые стандарты Евросоюза — верховенство права, независимая судебная система и борьба с коррупцией — не подлежат пересмотру.

В то же время она призвала к более инновационному подходу в процессе расширения, чтобы укрепить устойчивость ЕС в долгосрочной перспективе.

Напоминаем, что по оценкам европейских чиновников, Украина в течение 12–18 месяцев способна закрыть большую часть переговорных направлений по вступлению в ЕС, а уже в 2027 году перейти к подписанию соглашения о членстве в союзе.

Отметим, что Европейская комиссия утвердила ориентировочный график переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС и намерена уже в середине июня предложить открыть первый переговорный кластер.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Вступление в ЕС Украина
Новости
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Путин ошибся с "Орешником": обломки ракеты уже изучает разведка США
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены