Україна отримає ще майже 3 млрд євро від ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі майже 2,8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Оцінка Єврокомісії та виконання реформ

Виділення чергового траншу стало можливим після того, як Європейська комісія позитивно оцінила виконання умов Плану України за четвертий квартал 2025 року. Кошти надаються в межах масштабної чотирирічної програми підтримки Ukraine Facility.

Свириденко висловила вдячність народним депутатам за оперативне ухвалення необхідних законів.

Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями уряду та парламенту вже виконано 86 кроків Плану України, а ще 65 перебувають на стадії реалізації.

"Продовжуємо разом впроваджувати реформи та рухатися шляхом європейської інтеграції. Щиро вдячні європейським партнерам за підтримку та довіру", - наголосила очільниця уряду.

Деталі програми Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility є ключовим інструментом фінансової підтримки України в умовах війни. Загальний бюджет ініціативи на 2024-2027 роки становить 50 млрд євро.

З урахуванням нового траншу, від початку роботи цього інструменту у 2024 року Україна вже отримала 26,8 млрд євро європейської допомоги.