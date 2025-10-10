Бронь для українців у розшуку ТЦК та анонс фінальної угоди щодо Гази: новини за 9 жовтня

Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку і без військового квитка: які умови

У четвер, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон №13335, який дає змогу забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків із проблемами у військовому обліку (перебувають у розшуку ТЦК або не стоять на обліку).

Закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану підтримали 272 народні депутати.

Трамп назвав місце фінальної угоди щодо Гази і дату звільнення заручників ХАМАС

Бойовики ХАМАС мають уже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників. Водночас у Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази, розповів президент США Дональд Трамп.

Також він пообіцяв, що Сектор Газа буде "перебудований".

На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні

Україна продовжить захищати свою енергетику попри брак систем протиповітряної оборони, зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, є кілька планів, якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру.

"Рута" вразила ціль на 250+ км, "Нептун" і "Фламінго" теж дали результат, - Зеленський

Україна відповідає на удари РФ і в цьому напрямку є великий успіх. Українська зброя демонструє відчутні результати, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується наших ударів углиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. "Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога", - поінформував президент.

США можуть передати Україні зброю для "серйозної шкоди" РФ, - Вітакер

Сполучені Штати мають "грізне і потужне" озброєння, яке не використовується в Україні. Однак у майбутньому Київ може його отримати, зазначив посол США в НАТО Метью Вітакер.

За його словами, США мають озброєння, яке може завдати "серйозної шкоди в будь-якому місці і в будь-який час за нашим вибором".