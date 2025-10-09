Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови

У четвер, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон №13335, який дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах чоловіків із проблемами у військовому обліку (перебувають в розшуку ТЦК або не стоять на обліку).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради

Закон №13335 щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану підтримали 272 народні депутати.

Документ надає критично важливим підприємствам, а також підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) право на 45 днів бронювати військовозобов’язаних працівників, навіть якщо у них неналежно оформлені військово-облікові документи або вони не перебувають на військовому обліку.

Згідно із законом, бронюванню підлягають усі військовозобов’язані працівники критичних підприємств, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військовий квиток, а також ті, хто не уточнив персональні дані.

Таке бронювання надається лише один раз на рік і не звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку.

Окрім цього, встановлюється максимальний строк випробування - 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК. Якщо працівник не усуне порушення військового обліку у визначений термін, роботодавець має право звільнити його.