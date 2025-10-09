ua en ru
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні

Четвер 09 жовтня 2025 10:37
UA EN RU
Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Україна продовжить захищати свою енергетику попри нестачу систем протиповітряної оборони. Є декілька планів якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

"Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення", - сказав глава держави.

Він наголосив, що йдеться не лише про кількість перехоплювачів, а й про необхідність нарощування систем запуску дронів. За його словами, ці системи вже показують ефективність. Однак основне питання у збільшенні їх кількості.

"Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів - 36 "Шахедів" залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиття збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна готова захищати і відновлювати енергосистему після атак ворога, а загрози енергетичній та газовій інфраструктурі - зрозумілі.

"У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А" - коли ми більше використовуємо свій видобуток", - пояснив президент.

Удари по енергетиці

Російська Федерація з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти. Ворог націлився на Чернігівську та Сумську області - це призвело до масштабних відключень та навіть запровадження графіків відключення світла.

Найтяжча ситуація - на Чернігівщині. Зокрема, напередодні росіяни били по Ніжину та Прилуках, було пошкоджено інфраструктуру.

Також у ДТЕК повідомили, що російські війська атакували теплоелектростанцію. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє енергетиків.

Детальніше про нову тактику ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.

