Головна » Новини » Політика

Трамп назвав місце фінальної угоди щодо Гази і дату звільнення заручників ХАМАС

Вашингтон, Четвер 09 жовтня 2025 19:38
UA EN RU
Трамп назвав місце фінальної угоди щодо Гази і дату звільнення заручників ХАМАС Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бойовики ХАМАС повинні вже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників. При цьому в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час засідання Кабінету міністрів.

"Ми забезпечили звільнення всіх заручників (ХАМАС - ред.), що залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня - ред.)", - зазначив Трамп.

За його словами, звільнення заручників - це складний процес і він "вважає за краще не розповідати, що потрібно зробити для їхньої свободи.

"Ми вирушимо до Єгипту, де відбудеться підписання додаткової угоди. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання", - уточнив американський лідер.

Також він звернув увагу, що країни Близького Сходу, від Катару до Саудівської Аравії та ОАЕ, і багаті, і менш багаті, "всі вони об'єдналися".

Президент уточнив, що Сектор Газа буде "перебудований".

"У цій частині світу деякі країни мають величезне багатство, і лише невелика частина того, що вони заробляють, може творити чудеса для Гази", - зазначив він.

Угода щодо Гази

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп розповів, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап американського мирного плану.

За словами американського лідера, фактично ХАМАС погодився звільнити всіх заручників, а Ізраїль - відвести своїх солдатів до узгодженої лінії.

На цьому тлі у ЗМІ з'явилися чутки про те, що повноцінну мирну угоду має бути підписано в Єгипті.

Також учора, 8 жовтня, Трамп анонсував свою поїздку на Близький Схід. За словами президента, його візит, ймовірно, відбудеться в неділю, 12 жовтня.

