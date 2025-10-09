Трамп назвав місце фінальної угоди щодо Гази і дату звільнення заручників ХАМАС

Бойовики ХАМАС повинні вже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників. При цьому в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час засідання Кабінету міністрів.

"Ми забезпечили звільнення всіх заручників (ХАМАС - ред.), що залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня - ред.)", - зазначив Трамп.

За його словами, звільнення заручників - це складний процес і він "вважає за краще не розповідати, що потрібно зробити для їхньої свободи.

"Ми вирушимо до Єгипту, де відбудеться підписання додаткової угоди. Ми вже підписали угоду від мого імені, але тепер відбудеться офіційне підписання", - уточнив американський лідер.

Також він звернув увагу, що країни Близького Сходу, від Катару до Саудівської Аравії та ОАЕ, і багаті, і менш багаті, "всі вони об'єдналися".

Президент уточнив, що Сектор Газа буде "перебудований".

"У цій частині світу деякі країни мають величезне багатство, і лише невелика частина того, що вони заробляють, може творити чудеса для Гази", - зазначив він.