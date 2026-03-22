Британская подводная лодка с ракетами Tomahawk приблизилась к Ирану: СМИ узнали детали
Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании с крылатыми ракетами Tomahawk, прибыла в Аравийское море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
По данным источников издания, подводная лодка HMS Anson вышла из порта в Перте 6 марта и уже заняла позицию в северной части Аравийского моря.
Как отметили собеседники, британская армия теперь имеет возможность нанести удар по Ирану в случае эскалации конфликта.
"Anson будет тихо прятаться. Премьер-министру и командующему морских операций сообщат, где она находится, и, конечно же, Службе подводных лодок, но ее местонахождение не будет широко известно", - рассказал источник.
Собеседник уточнил, что ВМС могут быстро установить субмарину на позиции, где она может оставаться неделями.
В то же время Министерство обороны Британии отказалось комментировать расположение HMS Anson, заявив, что не будет раскрывать детали текущих операций и развертываний.
По информации СМИ, HMS Anson каждые сутки поднимается ближе к поверхности для связи с командованием в штаб-квартире PJHQ в Нортвуде (Лондон). В случае решения об атаке приказ об открытии огня может предоставить руководитель совместных операций после одобрения премьер-министра.
Это происходит на фоне решения британского премьера Кира Стармера позволить США использовать британские базы для ударов по иранским объектам, в частности для защиты судоходства в районе Ормузского пролива.
Что известно о HMS Anson
Подводная лодка вооружена ракетами Tomahawk Block IV дальностью до 1000 миль и тяжелыми торпедами Spearfish.
Она рассчитана на экипаж из 98 человек и может автономно находиться в море до трех месяцев. Ядерный реактор субмарины не требует перезаправки в течение 25 лет.
Ранее премьер-министр Кир Стармер сообщил, что США обратились к Великобритании с просьбой разрешить использование своих военных баз для ударов по Ирану. Лондон, учитывая действия Тегерана, дал на это согласие.
В то же время на фоне обострения ситуации США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи военных, причем часть подразделений направляют раньше запланированных сроков.