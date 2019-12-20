Британский парламент сегодня проведет голосование по Brexit

В пятницу, 20 декабря, парламент Великобритании проведет голосование за сделку премьер-министра страны Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, этот шаг Джонсон назвал выполнением своего обещания "подвести итоги голосования за Brexit на Рождество" после его убедительной победы на выборах.

"Потерпев несколько серьезных поражений в предыдущем парламенте, Джонсон в настоящее время пользуется подавляющим большинством голосов и должен столкнуться с небольшим противодействием при принятии законопроекта об осуществлении крупнейшего изменения внешней и торговой политики Великобритании за более чем 40 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, граждане Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС в 2016 году. Brexit несколько раз продлевали, чтобы страна могла выйти из Евросоюза со сделкой. Последнюю отсрочку от Брюсселя Великобритания получила этой осенью - до 31 января 2020 года. В ЕС эту отсрочку назвали последней.

"Сегодня мы выполним обещание, которое мы дали людям, и подведем итоги голосования за Brexit", - сказал Джонсон накануне голосования.

Заключительные этапы ратификации состоятся после Рождества, но Джонсон хочет провести голосование до этого в знак своего намерения.

После выхода Британии необходимо будет заключить новые торговые соглашения с ЕС.

Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. Консервативная партия, лидером которой является премьер-министр Борис Джонсон, одержала победу на парламентских выборах, получив поддержку 43,6% избирателей.

После выборов Джонсон заявил, что выход Великобритании из ЕС состоится в любом случае и без референдума до 31 января.

Также РБК-Украина писало, что после победы консерваторов на выборах в Британии, в Европейском союзе заявили, что ожидают на скорое утверждение британским парламентом законопроекта о Brexit. В ЕС заявили о готовности приступить к новому этапу отношений с Великобританией.