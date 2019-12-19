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В Британии откажутся от термина Brexit

Новости » В мире     19.12.2019 - 16:53
В Британии откажутся от термина Brexit
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также прекратит работу министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС

В Великобритании чиновники перестанут использовать термин Brexit после выходу Британии из состава Евросоюза (Brexit) 31 января. Об этом сообщает HuffPost.

Сообщается, что соответствующее распоряжение дал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также после выхода страны из ЕС прекратит работу и соответствующее министерство по Brexit.

"Сегодня поговорили с министерством по выходу из ЕС. Мы очень благодарны за их работу и поможем всем найти новые должности", - сообщил источник, близкий к правительству.

Отмечается, что 19 декабря королева Великобритании Елизавета II во время открытия сессии парламента назвала выход страны из ЕС 31 января приоритетом.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 декабря на рассмотрение британского парламента вынесут законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза. До Рождества британский парламент планирует приступить к процессу утверждения закона о Brexit.

Также РБК-Украина писало, что Британия установила жесткий срок для заключения торгового соглашения с Европейским союзом после выхода страны из ЕС. Великобритания планирует заключить сделку с ЕС до конца 2020 года.

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