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Джонсон заявил, что Brexit состоится без никаких "если" и референдума

Новости » В мире     13.12.2019 - 17:35
Джонсон заявил, что Brexit состоится без никаких "если" и референдума
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)

Ранее партия Джонсона победила на парламентских выборах в Британии

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании Борис Джонсон сказал, что после победы на выборах сможет осуществить выход страны из ЕС (Brexit) без "если", "но" и референдума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, политики потеряли последние три с половиной года на споры по Brexit, но эти выборы показали, что "реализовать Brexit сейчас является неоспоримым, непреодолимым решением британского народа".

"Я положу конец всем этим чушь, мы сделаем Brexit срок до 31 января. Никаких если, никаких но, никаких возможно", - сказал Джонсон.

Напомним, ранее Еворосоюз поручил Еврокомиссии представить мандат на переговоры с Британией. ЕС готов приступить к переговорам с Великобританией сразу же после одобрения Brexit британским парламентом

Также Евросоюз ожидает быстрого голосования в британском парламенте о выходе страны из состава ЕС. По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Евросоюз готов к следующему этапу отношений с Британией.

РБК-Украина писало, что 12 декабря в Великобритании прошли парламентские выборы. По данным экзит-поллов, победу одержала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона. Консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте.

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Новости Украины BrexitБорис Джонсон
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