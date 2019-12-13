Партия Джонсона одержала монобольшинство на выборах в Британии

Фото: Борис Джонсон (twitter.com/borisjohnson)

Консерваторы получили наибольшую поддержку избирателей за 40 лет

Британская Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, одержала победу на парламентских выборах, получив поддержку 43,6% избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные BBC News.

Так, в Британии сегодня, 13 ноября, завершился подсчет голосов на парламентских выборах. По результатам голосования, Консервативная партия одержала наибольшую за последние 40 лет поддержку - 43,6%.

Консерваторы получили 365 мест в парламенте из 650 возможных, чего достаточно для монобольшинства. Это лучший результат Консервативной партии с 1987 года, когда она победила на выборах под руководством Маргарет Тэтчер.

Главный конкурент консерваторов - Лейбористская партия, получит в новом парламенте 203 места. За лейбористов проголосовали 32,2% избирателей.

Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что после парламентских выборов правительство страны получило мандат на завершение выхода Британии из Европейского союза. Джонсон подчеркнул, что результаты выборов дают возможность правительству не просто завершить Brexit, а объединить Британию.

Как писало РБК-Украина, 12 декабря в Британии прошли досрочные парламентские выборы. По результатам экзит-полов, консерваторы, возглавляемые Джонсоном, могли получить 368 кресел в 650-местном парламенте. Прогнозировалось, что партия Джонсона получит наибольшую поддержку за 40 лет.