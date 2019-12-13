В ЕС ожидают быстрого голосования Великобритании по сделке о Brexit

Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Евросоюз готов следующему этапу отношений с Великобританией

Европейский союз ожидает, что после победы на выборах в Великобритании консерваторов во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном, британский парламент в ближайшее время проголосует за соглашение по выходу страны из состава ЕС (Brexit). Об этом написало президент Европейского Совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

Мишель поздравил Джонсона с победой и призвал провести голосование по сделке о Brexit в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что голосование по соглашению на выходу (Великобритании из состава ЕС - ред.) состоится как можно скорее. ЕС готов к следующему этапу. Мы договоримся о будущей торговой сделке, которая обеспечит истинное игровое поле", - написал Мишель.

Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли парламентские выборы. По результатам экзит-поллов, победу одержала Консервативная партия, возглавляемая нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном. Консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что после победы консерваторов на выборах, Великобритания может заключить крупную торговую сделку с Америкой. По словам Трампа, сделка с США будет для Британии более выгодной, чем с ЕС.