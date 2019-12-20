Британський парламент сьогодні проведе голосування по Brexit

У п'ятницю, 20 грудня, парламент Великобританії проведе голосування за угоду прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона щодо виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, цей крок Джонсон назвав виконанням своєї обіцянки "підвести підсумки голосування за Brexit на Різдво" після переконливої перемоги на виборах.

"Зазнавши декілька серйозних поразок у попередньому парламенті, Джонсон в даний час користується переважною більшістю голосів і повинен зіткнутися з невеликим опором при ухваленні законопроекту про здійснення найбільшої зміни зовнішньої та торговельної політики Великобританії за більш як 40 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, громадяни Великобританії проголосували на референдумі за вихід країни з ЄС у 2016 році. Brexit кілька разів продовжували, щоб країна могла вийти з Євросоюзу з угодою. Останню відстрочку від Брюсселя Великобританія отримала цією осінню - до 31 січня 2020 року. В ЄС цю відстрочку назвали останньою.

"Сьогодні ми виконаємо обіцянку, яку ми дали людям, та підведемо підсумки голосування за Brexit", - сказав Джонсон напередодні голосування.

Завершальні етапи ратифікації відбудуться після Різдва, але Джонсон хоче провести голосування до цього в знак свого наміру.

Після виходу Британії необхідно буде укласти нову торговельну угоди з ЄС.

Нагадаємо, 12 грудня у Великобританії пройшли дострокові парламентські вибори. Консервативна партія, лідером якої є прем'єр-міністр Борис Джонсон, здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши підтримку 43,6% виборців.

Після виборів Джонсон заявив, що вихід Великобританії з ЄС відбудеться у будь-якому випадку і без референдуму до 31 січня.

Також РБК-Україна писало, що після перемоги консерваторів на виборах у Британії в Європейському союзі заявили, що чекають на швидке затвердження британським парламентом законопроекту про Brexit. В ЄС заявили про готовність приступити до нового етапу відносин з Великобританією.