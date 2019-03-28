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Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Новости » Политика    28.03.2019 - 04:41
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Фото: палата общин (BBC)

Дату выхода из ЕС могут перенести на 12 апреля или 22 мая

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что идею отсрочки Brexit поддержал 441 депутат, против же высказались 105 парламентариев. Ранее выход страны из ЕС планировалось осуществить 29 марта. Теперь законодатели предложили перенести Brexit на 12 апреля в случае непринятия сделки на этой неделе, или 22 мая - если ее примут.

Напомним, Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года. В ЕС согласились бы на более длинный срок, если бы этого попросила премьер страны Тереза Мэй.

Отметим, что сама Мэй заявила ранее депутатам Консервативной партии, что уйдет в отставку до "следующего этапа" переговоров по Brexit. Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре 2018 года.

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