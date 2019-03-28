ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британський парламент проголосував за відтермінування Brexit

Новини » Політика    28.03.2019 - 04:41
Британський парламент проголосував за відтермінування Brexit
Фото: палата громад (BBC)

Дату виходу з ЄС можуть перенести на 12 квітня або 22 травня

Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що ідею відстрочки Brexit підтримав 441 депутат, проти ж висловилися 105 парламентаріїв. Раніше вихід країни з ЄС планувалося здійснити 29 березня. Тепер законодавці запропонували перенести Brexit на 12 квітня в разі неприйняття угоди на цьому тижні, або 22 травня - якщо її приймуть.

Нагадаємо, Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року. В ЄС погодилися б на довший термін, якби цього попросила прем'єр країни Тереза ​​Мей.

Відзначимо, що сама Мей заявила раніше депутатам Консервативної партії, що піде у відставку до "наступного етапу" переговорів по Brexit. Мей пообіцяла соратникам, що піде з посади голови уряду, якщо більшість депутатів палати громад ратифікують її договір про умови виходу Британії з ЄС, який вона погодила з Брюсселем в листопаді 2018 року.

Парламент Британії залишив один варіант по Brexit Уряд Британії відхилив петицію за скасування Brexit
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України выход ВБ из ЕСBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся