Британський парламент проголосував за відтермінування Brexit

Фото: палата громад (BBC)

Дату виходу з ЄС можуть перенести на 12 квітня або 22 травня

Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що ідею відстрочки Brexit підтримав 441 депутат, проти ж висловилися 105 парламентаріїв. Раніше вихід країни з ЄС планувалося здійснити 29 березня. Тепер законодавці запропонували перенести Brexit на 12 квітня в разі неприйняття угоди на цьому тижні, або 22 травня - якщо її приймуть.

Нагадаємо, Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року. В ЄС погодилися б на довший термін, якби цього попросила прем'єр країни Тереза ​​Мей.

Відзначимо, що сама Мей заявила раніше депутатам Консервативної партії, що піде у відставку до "наступного етапу" переговорів по Brexit. Мей пообіцяла соратникам, що піде з посади голови уряду, якщо більшість депутатів палати громад ратифікують її договір про умови виходу Британії з ЄС, який вона погодила з Брюсселем в листопаді 2018 року.