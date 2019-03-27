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Мэй заявила о готовности уйти в отставку

Новости » Политика    27.03.2019 - 20:27
Мэй заявила о готовности уйти в отставку
Фото: Тереза Мэй (WPA Pool/Getty Images)

Мэй пообещала, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила депутатам Консервативной партии, что уйдет в отставку до "следующего этапа" переговоров по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре 2018 года.

"Я прошу всех присутствующих в этом зале поддержать сделку, чтобы мы могли выполнить наш исторический долг - выполнить решение британского народа и выйти из Европейского Союза плавно и упорядочено", - заявила Тереза Мэй. 

Ранее премьер-министр пыталась утвердить положения соглашения дважды - в январе и в марте. В первый раз ее проект договора провалился с разницей в 230 голосов, во второй раз с разницей в 149 голосов. Против договора Мэй в марте текущего года проголосовали в частности 238 членов оппозиционной Лейбористской партии и 75 консерваторов. После провала Мэй пыталась убедить соратников утвердить соглашение с третьей попытки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз завершил подготовку по выходу Великобритании из ЕС без соглашения. В Европейской комиссии отметили, что в сценарии "без сделки" Британия станет третьей страной без каких-либо переходных мер. 

Кроме того, три заместителя министров Великобритании заявили об отставке из-за несогласия с политикой Терезы Мэй по Brexit - замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, заместитель министра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

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