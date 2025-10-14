UA

Британська розвідка назвала свою версію щодо втрат РФ у війні проти України

Фото: українські бійці продовжують нищити російських окупантів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росія втратила з початку війни в Україні близько 1 118 000 військових, зокрема цього року - до 332 тисяч представників своєї армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки.

Згідно зі статистикою, зареєстрований рівень втрат армії окупантів зменшувався з березня по серпень 2025 року, однак у жовтні постійно зростав, перевищуючи 1000 осіб щодня (у період з 5 по 12 жовтня).

Також розвідка Британії наводить дані Генерального штабу ЗСУ, які свідчать про те, що середньодобові втрати Росії минулого місяця склали 950 осіб, і цей показник є вищим за серпневий.

Водночас середньодобові втрати армії ворога у вересні були найнижчими з квітня 2024 року.

Останні дані про фронт

Зазначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році становлять близько 1 125 150 осіб, зокрема 1200 осіб за минулу добу.

Також повідомлялося, що днями на фронті зросла кількість боїв ЗСУ з ворогом. Найгарячішим досі залишається Покровський напрямок.

Подальші плани Кремля

Британська розвідка також повідомляла, навіщо Росія хоче ввести цілорічний призов до армії. Згідно з даними аналітиків, за таким рішенням стоїть, зокрема, бажання влади РФ знизити чутливість населення до мобілізації.

При цьому минулого тижня глава Кремля Володимир Путін заявив, що вторгнення в Україну у 2022 році було "правильним і своєчасним".

Російська ФедераціяВеликобританіяГУРВійна в Україні