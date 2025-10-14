Британська розвідка назвала свою версію щодо втрат РФ у війні проти України

Згідно зі статистикою, зареєстрований рівень втрат армії окупантів зменшувався з березня по серпень 2025 року, однак у жовтні постійно зростав, перевищуючи 1000 осіб щодня (у період з 5 по 12 жовтня).

Також розвідка Британії наводить дані Генерального штабу ЗСУ, які свідчать про те, що середньодобові втрати Росії минулого місяця склали 950 осіб, і цей показник є вищим за серпневий.

Водночас середньодобові втрати армії ворога у вересні були найнижчими з квітня 2024 року.