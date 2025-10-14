RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Британская разведка назвала свою версию по потерям РФ на войне против Украины

Фото: украинские бойцы продолжают уничтожать российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россия потеряла с начала войны в Украине около 1 118 000 военных, в частности в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки.

Согласно статистике, зарегистрированный уровень потерь армии оккупантов уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре постоянно рос, превышая 1000 человек ежедневно (в период с 5 по 12 октября).

Также разведка Британии приводит данные Генерального штаба ВСУ, которые свидетельствуют о том, что среднесуточные потери России в прошлом месяце составили 950 человек, и этот показатель выше августовского.

В то же время среднесуточные потери армии врага в сентябре были самыми низкими с апреля 2024 года.

 

Последние данные о фронте

Отметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения в 2022 году составляют около 1 125 150 человек, в том числе 1200 человек за минувшие сутки.

Также сообщалось, что на днях на фронте возросло количество боев ВСУ с врагом. Самым горячим до сих пор остается Покровское направление.

Дальнейшие планы Кремля

Британская разведка также сообщала, зачем Россия хочет ввести круглогодичный призыв в армию. Согласно данным аналитиков, за таким решением стоит, в частности, желание властей РФ снизить чувствительность населения к мобилизации.

При этом на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин заявил, что вторжение в Украину в 2022 году было "правильным и своевременным".

Российская ФедерацияВеликобританияГУРВойна в Украине