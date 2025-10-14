Британская разведка назвала свою версию по потерям РФ на войне против Украины

Согласно статистике, зарегистрированный уровень потерь армии оккупантов уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре постоянно рос, превышая 1000 человек ежедневно (в период с 5 по 12 октября).

Также разведка Британии приводит данные Генерального штаба ВСУ, которые свидетельствуют о том, что среднесуточные потери России в прошлом месяце составили 950 человек, и этот показатель выше августовского.

В то же время среднесуточные потери армии врага в сентябре были самыми низкими с апреля 2024 года.