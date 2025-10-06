Чому в РФ хочуть ввести цілорічний призов: розвідка Британії назвала причини

Російська влада має намір проводити призов до армії цілий рік. Так у населення хочуть "знизити чутливість" до такого процесу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в огляді британської розвідки.

У розвідці звернули увагу, що 24 вересня Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє призов на військову службу впродовж усього року, а не тільки навесні та восени. "Це, ймовірно, забезпечить постійний приплив призовників до російської армії. Хоча це дасть змогу розподілити процеси, що передують призову, протягом усього року, цілком реально, що ця зміна також призведе до зниження чутливості населення до цього процесу", - зазначили в розвідці.