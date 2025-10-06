Чому в РФ хочуть ввести цілорічний призов: розвідка Британії назвала причини
Російська влада має намір проводити призов до армії цілий рік. Так у населення хочуть "знизити чутливість" до такого процесу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в огляді британської розвідки.
У розвідці звернули увагу, що 24 вересня Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє призов на військову службу впродовж усього року, а не тільки навесні та восени.
"Це, ймовірно, забезпечить постійний приплив призовників до російської армії. Хоча це дасть змогу розподілити процеси, що передують призову, протягом усього року, цілком реально, що ця зміна також призведе до зниження чутливості населення до цього процесу", - зазначили в розвідці.
Осінній призов
До слова, 29 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов на військову службу 135 000 чоловіків.
Щорічна осіння призовна кампанія в Росії розпочалася 1 жовтня і триватиме до 31 грудня на всій території Росії та окупованих територіях України. Вона поширюється на дорослих чоловіків віком від 18 до 30 років.
Як нагадує британська розвідка, навесні 2025 року в армію було призвано 160 000 осіб. При цьому восени 2024 року було призвано 133 000 осіб, а навесні 2024 року - 150 000.
До слова, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест, оскільки Росія з 1 жовтня розпочала призов на тимчасово окупованих територіях.