Путін назвав "правильним і своєчасним" вторгнення в Україну у 2022 році

Російський диктатор Володимир Путін назвав рішення щодо повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року "правильним і своєчасним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Відповідну заяву глава Кремля зробив на нараді в Санкт-Петербурзі після заслуховування начальника генерального штабу російської армії. Путін нафантазував, що "противник відступає по всій лінії бойового зіткнення". Крім того, він зазначив, що РФ "повинна досягти всіх цілей СВО". Також російський диктатор звинуватив Україну у тому, що вона нібито завдає ударів "по мирних об'єктах на території Росії", щоби "справити враження на західних покровителів".