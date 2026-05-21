Британська радіостанція вибачилась за неправдиве оголошення про смерть короля Чарльза III

01:15 21.05.2026 Чт
2 хв
Помилка сталась через збій комп'ютерної програми
aimg Юлія Маловічко
Фото: король Чарльз III (Getty Images)

У Великій Британії радіостанція Radio Caroline помилково повідомила в ефірі про смерть короля Чарльза III. Це сталось через збій комп’ютерної системи.

Відомо, що після помилки у мовленні про смерть монарха показ каналу припинили на деякий час, а керівництво медіа терміново вибачилось перед слухачами та королівською родиною.

Інцидент стався вдень 19 травня. Як пояснив менеджер станції Пітер Мур, у головній студії випадково активувався спеціальний протокол "Death of a Monarch" ("Смерть монарха"), який британські мовники зберігають на випадок смерті короля або королеви.

Після запуску системи в ефірі прозвучало повідомлення про нібито смерть короля Чарльза III. За словами слухачів, після оголошення прозвучав британський гімн God Save the King, а сам ефір зник приблизно на 15 хвилин.

Згодом станція відновила роботу та опублікувала офіційне вибачення.

"Через комп’ютерну помилку процедура була випадково активована", - заявив Мур.

Він також додав, що Radio Caroline багато років транслює різдвяні звернення британських монархів і сподівається робити це надалі.

На момент інциденту король Чарльз III та королева Каміла перебували з офіційним візитом у Північній Ірландії. Подружжя відвідувало культурні заходи у Белфасті та брало участь у святкуваннях фестивалю ірландської музики.

Radio Caroline є культовою британською радіостанцією, заснованою ще у 1964 році як "піратське радіо", що мовило з кораблів біля узбережжя Англії. Саме вона свого часу стала символом альтернативного мовлення у Британії.

Нагадаємо, король Чарльз III під час урочистої вечері в Білому домі потролив президента США Дональда Трампа.

Ще повідомлляось, що Трамп у перші хвилини зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом III, ймовірно, зробив тривожну заяву про плани російського диктатора Володимира Путіна на війну.

