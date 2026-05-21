Британская радиостанция извинилась за ложное объявление о смерти короля Чарльза III

В Великобритании радиостанция Radio Caroline ошибочно сообщила в эфире о смерти короля Чарльза III. Это произошло из-за сбоя компьютерной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Известно, что после ошибки в вещании о смерти монарха показ канала прекратили на некоторое время, а руководство медиа срочно извинилось перед слушателями и королевской семьей.
Инцидент произошел днем 19 мая. Как пояснил менеджер станции Питер Мур, в главной студии случайно активировался специальный протокол "Death of a Monarch" ("Смерть монарха"), который британские вещатели хранят на случай смерти короля или королевы.
После запуска системы в эфире прозвучало сообщение о якобы смерти короля Чарльза III. По словам слушателей, после объявления прозвучал британский гимн God Save the King, а сам эфир исчез примерно на 15 минут.
Впоследствии станция возобновила работу и опубликовала официальное извинение.
"Из-за компьютерной ошибки процедура была случайно активирована", - заявил Мур.
Он также добавил, что Radio Caroline много лет транслирует рождественские обращения британских монархов и надеется делать это в дальнейшем.
На момент инцидента король Чарльз III и королева Камила находились с официальным визитом в Северной Ирландии. Супруги посещали культурные мероприятия в Белфасте и участвовали в празднованиях фестиваля ирландской музыки.
Radio Caroline является культовой британской радиостанцией, основанной еще в 1964 году как "пиратское радио", которое вещало с кораблей у побережья Англии. Именно она в свое время стала символом альтернативного вещания в Британии.
