Британская радиостанция извинилась за ложное объявление о смерти короля Чарльза III

Известно, что после ошибки в вещании о смерти монарха показ канала прекратили на некоторое время, а руководство медиа срочно извинилось перед слушателями и королевской семьей.

Инцидент произошел днем 19 мая. Как пояснил менеджер станции Питер Мур, в главной студии случайно активировался специальный протокол "Death of a Monarch" ("Смерть монарха"), который британские вещатели хранят на случай смерти короля или королевы.

После запуска системы в эфире прозвучало сообщение о якобы смерти короля Чарльза III. По словам слушателей, после объявления прозвучал британский гимн God Save the King, а сам эфир исчез примерно на 15 минут.

Впоследствии станция возобновила работу и опубликовала официальное извинение.

"Из-за компьютерной ошибки процедура была случайно активирована", - заявил Мур.

Он также добавил, что Radio Caroline много лет транслирует рождественские обращения британских монархов и надеется делать это в дальнейшем.

На момент инцидента король Чарльз III и королева Камила находились с официальным визитом в Северной Ирландии. Супруги посещали культурные мероприятия в Белфасте и участвовали в празднованиях фестиваля ирландской музыки.

Radio Caroline является культовой британской радиостанцией, основанной еще в 1964 году как "пиратское радио", которое вещало с кораблей у побережья Англии. Именно она в свое время стала символом альтернативного вещания в Британии.