Чарльз III кинув зашифрований виклик Трампу щодо України та НАТО, - Politico

Король Британії Чарльз III виступаючи у Конгресі США зробив завуальований сигнал президенту Дональду Трампу та республіканцям не скорочувати допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Виступаючи перед американським Конгресом Чарльз III, згадав про Україну в контексті підтримки Заходом США на тлі теракту 11 вересня 2001 року. Politico вважає, що таким чином британський монарх надіслав сигнал американському президенту Дональду Трампу.

Видання зазначає, що "британські монархи передають свої політичні послання в зашифрованій формі і згадка про 11 вересня, що пролунала з вуст Чарльза, заслуговує на пояснення".

"Одразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч", - сказав король.

У Politico вважають, що "це ретельно продумана відповідь Трампу та його союзникам у Конгресі, яка свідчить про те, що, попри неодноразові заяви президента в останні тижні, НАТО дійсно надало допомогу Америці в час потреби".

Видання вказує на те, що Чарльз має намір відвідати меморіальний комплекс 11 вересня у Нью-Йорку, "тож теракти, що сталися там майже 25 років тому, є для нього надзвичайно актуальними".

Politico наголошує, що британський король висловлює зовсім іншу позицію, ніж Трамп, який безперервно критикує Україну та її президента Володимира Зеленського, з яким Чарльз неодноразово мав приватні зустрічі протягом останніх років.

Виступ короля пролунав на тлі змін у політиці США щодо подальшої підтримки Києва, зокрема після скорочення військової допомоги Україні з боку адміністрації Дональда Трампа.