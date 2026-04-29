"Ви б розмовляли французькою": Чарльз ІІІ підколов Трампа під час урочистої вечері

Британський король Чарльз III під час урочистої вечері в Білому домі потролив президента США Дональда Трампа. Він у жартівливій формі сказав, що якби не Британія, американці розмовляли б французькою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та допис президента Франції Еммануеля Макрона в X .

У своїй промові Чарльз III відреагував на заяву американського президента про роль США у світовій історії. Зокрема, він прокоментував слова Трампа про те, що "європейські країни розмовляли б німецькою", якби не Сполучені Штати.

"Наважуся сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою", - наголосив британський король.

Макрон підхопив жарт, вирізав його для своїх соціальних мереж, і відповів: "Це було б шикарно!"

Крім того, Чарльз ІІІ не оминув і масштабну перебудову Білого дому. Зокрема, він нагадав про підпал Білого дому 1814 року і пожартував, що це була "британська спроба перебудови" резиденції американського президента.

Жарт британського короля пролунав на тлі того, що минулої осені Трамп зніс Східне крило, щоб побудувати на цьому місці величезний бальний зал. Вона за площею становитиме близько 90 тисяч квадратних футів і передбачає витрату на проєкт 400 млн доларів.

Візит короля Британії до США

Нагадаємо, Дональд Трамп у перші хвилини розмови з королем Чарльзом III, ймовірно, озвучив тривожні дані щодо планів російського диктатора на війну в Україні. Спеціалістка з читання по губах Нікола Хіклінг проаналізувала відео зустрічі та розшифрувала слова американського політика.

Під час свого виступу у Конгресі США король Британії Чарльз III зробив завуальований сигнал Дональду Трампу та республіканцям не скорочувати допомогу Україні.